США: залишки обваленої будівлі у Флориді знищили вибухом

Контрольований вибух знищив нестабільні залишки будівлі, яка обвалилася в штаті Флорида, США, увечері 4 липня.

Пошук вцілілих довелося зупинити 3 липня, тоді ж рятувальники почали готувати будівлю до знесення.

Вежу знесли на тлі наближення тропічного шторму «Ельза», який прямує до Флориди. Ураган пройде Кубу 5 липня, очікується, що він наблизиться до західної Флориди 6 чи 7 липня.

Мерка округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава розповіла журналістам, що пошук вцілілих продовжиться після знесення будівлі. Водночас вона вказала на те, що з моменту обвалу минуло 11 днів.

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Наразі слідство не встановило, що саме спричинило обвал багатоквартирного будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків, які наразі є в центрі уваги слідства, яка передбачає дослідження колегією суддів і численні судові позови.

Після обвалу влада в інших містах почала перевіряти давно побудовані хмарочоси, аби пересвідчитися, що суттєві структурні хиби не залишилися поза увагою.

Внаслідок такої перевірки влада міста Норт-Майамі-Біч наказала евакуювати багатоквартирну будівлю, що розташована у 8 кілометрах від місця обвалу будинку в Серфсайді.

Більша частина будівлі в Серфсайді, поблизу Майамі, обвалилася вранці 24 червня. Кількість підтверджених жертв – 24. Ще 121 людина зникла безвісти, їх вважають загиблими.

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