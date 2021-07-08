США: рятувальники припинили пошук вцілілих після обвалу будівлі у Флориді

Рятувальники відмовилися від подальших пошуків вцілілих при обвалі багатоквартирного будинку у Флориді, який частково обвалилася майже два тижні тому.

«Наразі ми дійсно вичерпали всі варіанти, доступні нам у пошуково-рятувальній місії», – заявила 7 липня журналістам мерка округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава.

Вона додала, що наразі роботи зосередяться на спробах вилучити тіла загиблих із-під завалів.

Більша частина будівлі в Серфсайді, неподалік від Маямі, обвалилася в перші години 24 червня. Кількість підтверджених загиблих становить 54, 86 людей досі не знайдені.

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З дня обвалу жоден вцілілий не був знайдений. За даними рятувальників, багато жертв, знайдених у завалах, були все ще в своїх ліжках.

Наразі слідство не встановило, що саме спричинило обвал багатоквартирного будинку на березі моря, побудованого 40 років тому. У 2018 році інженерний звіт виявив низку структурних недоліків, які наразі є в центрі уваги слідства, яка передбачає дослідження колегією суддів і численні судові позови.

Після обвалу влада в інших містах почала перевіряти давно побудовані хмарочоси, аби пересвідчитися, що суттєві структурні хиби не залишилися поза увагою.