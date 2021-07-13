В ЄС пропонують включити Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки

В Європейському Союзі пропонують включити Україну до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк.

За даними журналіста, відповідну пропозицію озвучило керівництво блоку. Вона має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам. Посли країн блоку ухвалять рішення щодо оновлення списку 14 липня.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється кожні два тижні. До нього вже увійшли Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Раніше в МЗС України повідомили, що представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до переліку країн для вільного в’їзду.

В міністерстві зазначили, що рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою. Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.