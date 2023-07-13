Депутати підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«За» проголосували 268 депутатів.

Схвалення законопроєкту №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності публічно підтримали РНБО і Мінветеранів.

У червні минулого року уряд підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Контрольований обіг медичного канабісу діє у понад 56 країнах світу, з-поміж яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.