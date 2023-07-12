РНБО закликала ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу

Рада національної безпеки та оборони України закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

«Сьогодні є велика кількість наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, що підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях. Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей, оскільки дозволить забезпечити контрольований обіг медичного канабісу», – йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

У відостві кажуть: «доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами».

«Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу», – наголошують в РНБО.

Депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» у Telegram написав: «Багато ЗМІ вийшли з новиною, що сьогодні вже голосування по медичному канабісу. Дуже вдячні за позицію та підтримку, але маленький нюанс: не сьогодні. Але скоро буде».

У червні минулого року уряд підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Контрольований обіг медичного канабісу діє у понад 56 країнах світу, з-поміж яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.