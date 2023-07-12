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Новини | Суспільство

РНБО закликала ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу

«Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу»

Рада національної безпеки та оборони України закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

«Сьогодні є велика кількість наукових досліджень, а також висновки профільних міжнародних установ, що підтверджують терапевтичний ефект медичного канабісу та його ефективність у медичних цілях. Ухвалення законопроєкту № 7457 буде ще одним кроком у напрямку гуманізму та зорієнтованості на потреби людей, оскільки дозволить забезпечити контрольований обіг медичного канабісу», – йдеться в повідомленні на сайті РНБО.

У відостві кажуть: «доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобою Альцгеймера, розсіяним склерозом або психологічними розладами».

«Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу», – наголошують в РНБО.

Депутат Ярослав Железняк із фракції «Голос» у Telegram написав: «Багато ЗМІ вийшли з новиною, що сьогодні вже голосування по медичному канабісу. Дуже вдячні за позицію та підтримку, але маленький нюанс: не сьогодні. Але скоро буде».

У червні минулого року уряд підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Контрольований обіг медичного канабісу діє у понад 56 країнах світу, з-поміж яких Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США і Канада тощо.

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