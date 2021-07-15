«Абсолютно інший сорт». МОЗ закликає Раду легалізувати медичний канабіс

13 липня Верховній Раді України не вдалося ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію канабісу. Раніше президент України Володимир Зеленський спеціально скликав позачергове засідання Ради для розгляду цього законопроєкту. Легалізувати пропонують лише медичний канабіс та з жорстким контролем. Міністерство охорони здоров’я підтримує легалізацію. Під Верховну Раду у вівторок вийшли активісти та пацієнти, які, за їхніми словами, потребують такого препарату, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Проєкт закону про дозвіл на використання медичного канабісу відомий також як «закон для Софійки». У 4-річної Софійки – надзвичайно складна форма епілепсії. Дівчинка була травмована лікарями під час народження, розповідає її мама Вікторія. І додає, що щодня Софію мучать сильні судоми.

«Її ліву сторону скручує, рука йде до обличчя, все тіло скручується вліво і стає як камінь», – розповідає Вікторія Мостовенко.

Я змушена шукати варіанти, як це привезти в Україну

Ліки, які лікарі прописують Софії задля полегшення нападів, є токсичними, каже Вікторія. Замість них усунити біль допомагає медичний канабіс, який в Україні офіційно заборонений. Вікторія визнає, що порушує закон, замовляючи його нелегально.

«Софія вже два роки вживає ліки на основі медичного канабісу, на основі олії. Я змушена шукати варіанти, як це привезти в Україну, я замовляю на сайті США, і через Європу ці препарати мені привозять у ручному багажі, так само, як і для тисяч інших сімей», – пояснює Вікторія Мостовенко.

За оцінками активістів, понад 2 мільйони пацієнтів в Україні потребують таких ліків. Вони просять не плутати ці ліки зі звичайною марихуаною.

З медичного канабісу роблять ліки. Вони виписуються лікарем

«Є рекреаційна марихуана, а ми говоримо про медичний канабіс. Це абсолютно інший сорт і вид канабісу. З медичного канабісу роблять ліки, вони існують у формі олії, в формі пігулок, також у формі спреїв, які приймає пацієнт. Вони виписуються лікарем», – пояснює директорка благодійного фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко.

Наукові дослідження демонструють: препарати на основі медичного канабісу можуть послаблювати біль, викликаний епілепсією, онкозахворюваннями, хворобою Паркінсона, склерозами та посттравматичним синдромом. Вони дозволені вже у 60 країнах. Ці препарати й далі вважають наркотичною речовиною у Білорусі, Росії та Венесуелі.

«Десять років тому моєму чоловіку не могли встановити діагноз в Україні, вважали, що він хворий на панкреатит, тож ми були змушені поїхати в Ізраїль», – каже засновниця проєкту «ДонорUA» Ірина Славінська.

За словами Ірини, в Ізраїлі її чоловіку поставили діагноз – хвороба Крона. Йому призначили медичний канабіс.

«Ми поставилися до цього насторожено, адже канабіс – уявлення про нього було дещо іншим. Нам видали баночку олії. Декілька крапель потрібно на ніч, аби заспокоїти організм, і чоловік міг бодай заснути», – пояснює Ірина Славінська.

Акції пацієнтів із вимогою легалізувати медичний канабіс відбуваються регулярно. Законопроєкт про обіг марихуани з’являвся вже кілька разів у Верховній Раді, втім, до голосування так і не доходило, не вистачало голосів. Політиків це питання ділить на два табори. У одному це підтримують, у іншому бояться занадто легкого доступу до канабісу. Проти легалізації висловлюється частина наркологів. На їхню думку, це може призвести до збільшення кількості наркозалежних в країні.

«Очевидно, це набуватиме популярності. А якщо не буде ніякої законної заборони, а лише медичний припис якийсь, у нас все можна в аптеці купити. У нас будь-який рецепт купується. Ми цим законом сприятимемо збільшенню кількості наркозалежних», – вважає нарколог Павло Казар’ян.

А ось в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що підтримують легалізацію канабісу для медичних цілей, але наполягають на жорсткому контролі. Втім, досі невідомо, яким саме він буде.