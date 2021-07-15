Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

«Абсолютно інший сорт». МОЗ закликає Раду легалізувати медичний канабіс

Комісія ООН із наркотичних засобів 2 грудня 2020 року вилучила медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі, повідомив тоді The New York Times

13 липня Верховній Раді України не вдалося ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію канабісу. Раніше президент України Володимир Зеленський спеціально скликав позачергове засідання Ради для розгляду цього законопроєкту. Легалізувати пропонують лише медичний канабіс та з жорстким контролем. Міністерство охорони здоров’я підтримує легалізацію. Під Верховну Раду у вівторок вийшли активісти та пацієнти, які, за їхніми словами, потребують такого препарату, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Проєкт закону про дозвіл на використання медичного канабісу відомий також як «закон для Софійки». У 4-річної Софійки – надзвичайно складна форма епілепсії. Дівчинка була травмована лікарями під час народження, розповідає її мама Вікторія. І додає, що щодня Софію мучать сильні судоми.

«Її ліву сторону скручує, рука йде до обличчя, все тіло скручується вліво і стає як камінь», – розповідає Вікторія Мостовенко.

Я змушена шукати варіанти, як це привезти в Україну
Вікторія Мостовенко

Ліки, які лікарі прописують Софії задля полегшення нападів, є токсичними, каже Вікторія. Замість них усунити біль допомагає медичний канабіс, який в Україні офіційно заборонений. Вікторія визнає, що порушує закон, замовляючи його нелегально.

«Софія вже два роки вживає ліки на основі медичного канабісу, на основі олії. Я змушена шукати варіанти, як це привезти в Україну, я замовляю на сайті США, і через Європу ці препарати мені привозять у ручному багажі, так само, як і для тисяч інших сімей», – пояснює Вікторія Мостовенко.

За оцінками активістів, понад 2 мільйони пацієнтів в Україні потребують таких ліків. Вони просять не плутати ці ліки зі звичайною марихуаною.

З медичного канабісу роблять ліки. Вони виписуються лікарем
Інна Іваненко

«Є рекреаційна марихуана, а ми говоримо про медичний канабіс. Це абсолютно інший сорт і вид канабісу. З медичного канабісу роблять ліки, вони існують у формі олії, в формі пігулок, також у формі спреїв, які приймає пацієнт. Вони виписуються лікарем», – пояснює директорка благодійного фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко.

Наукові дослідження демонструють: препарати на основі медичного канабісу можуть послаблювати біль, викликаний епілепсією, онкозахворюваннями, хворобою Паркінсона, склерозами та посттравматичним синдромом. Вони дозволені вже у 60 країнах. Ці препарати й далі вважають наркотичною речовиною у Білорусі, Росії та Венесуелі.

«Десять років тому моєму чоловіку не могли встановити діагноз в Україні, вважали, що він хворий на панкреатит, тож ми були змушені поїхати в Ізраїль», – каже засновниця проєкту «ДонорUA» Ірина Славінська.

За словами Ірини, в Ізраїлі її чоловіку поставили діагноз – хвороба Крона. Йому призначили медичний канабіс.

«Ми поставилися до цього насторожено, адже канабіс – уявлення про нього було дещо іншим. Нам видали баночку олії. Декілька крапель потрібно на ніч, аби заспокоїти організм, і чоловік міг бодай заснути», – пояснює Ірина Славінська.

Акції пацієнтів із вимогою легалізувати медичний канабіс відбуваються регулярно. Законопроєкт про обіг марихуани з’являвся вже кілька разів у Верховній Раді, втім, до голосування так і не доходило, не вистачало голосів. Політиків це питання ділить на два табори. У одному це підтримують, у іншому бояться занадто легкого доступу до канабісу. Проти легалізації висловлюється частина наркологів. На їхню думку, це може призвести до збільшення кількості наркозалежних в країні.

«Очевидно, це набуватиме популярності. А якщо не буде ніякої законної заборони, а лише медичний припис якийсь, у нас все можна в аптеці купити. У нас будь-який рецепт купується. Ми цим законом сприятимемо збільшенню кількості наркозалежних», – вважає нарколог Павло Казар’ян.

А ось в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що підтримують легалізацію канабісу для медичних цілей, але наполягають на жорсткому контролі. Втім, досі невідомо, яким саме він буде.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG