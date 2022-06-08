Радуцький сподівається, що згуртованість Ради дозволить ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу

Голова парламентського комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький сподівається, що згуртованість Верховної Ради України дозволить ухвалити урядовий законопроєкт щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Про це він заявив у ранковому ефірі Радіо Свобода.

«Сподіваюся все-таки, що сьогодні та згуртованість, яку начебто стримує Верховна Рада, дозволить ухвалити урядовий законопроєкт, який відверто скажу, більш жорсткий, ніж законопроєкт комітету», – сказав Радуцький.

7 червня Кабмін підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

«До тих 2,5 млн громадян, яким він був потрібний влітку минулого року, на сьогодні ще додаються наші бійці тероборони, ЗСУ, які будуть мати, на жаль, посттравматичний синдром, поранень дуже багато. У всьому світі медичний канабіс визнаний як одні з найкращих ліків саме для лікування посттравматичного синдрому», – сказав Радуцький.

За його словами, у липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт комітету про легалізацію медичного канабісу через «закиди, що з’явиться чорний обіг канабісу, перетворимося на країну наркоманів». Радуцький переконує: буде жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів.

«Що стосується посилення контролю – ми робимо це, щоб дійсно не було ніяких можливостей для чорного обігу. По-друге, щоб зняти всі закиди проти цього закону. Контроль там дійсно дуже жорсткий. На вміст тетрагідроканабінолу можуть перевіряти тільки лабораторії МВС. Для медичних цілей коноплі мають вирощуватись тільки на закритому ґрунті, що дає можливість більш жорсткого контролю, це GPS контроль і відеоспостереження. Також цей закон водить спеціальне маркування на виробах з медичного канабісу», – розповів депутат.

7 червня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

«Історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам із ВІЛ», – повідомив Ляшко.