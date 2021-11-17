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МОЗ винесло законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу на громадське обговорення

На одній з акцій у Києві за легалізацію канабісу (фото архівне)

Міністерство охорони здоров’я винесло проєкт закону щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності на громадське обговорення, повідомила пресслужба відомства.

«Нині у державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано низку знеболювальних лікарських засобів, декілька препаратів для лікування хвороби Альцгеймера, а ліки для надання допомоги дітям, які мають відповідні розлади, здоров’я взагалі відсутні. Використання канабіноїдів для надання медичної допомоги особам, що потребують знеболення, які страждають на хворобу Альцгеймера, а також в особливих випадках для дітей, можуть допомогти таким пацієнтам», – йдеться в повідомленні.

Так, законопроєкт, розроблений МОЗ, пропонує, зокрема:

  • врегулювати питання щодо забезпечення доступу пацієнтів до препаратів з канабісу для лікування хронічного болю, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, посттравматичного синдрому, онкологічних захворювань, епілепсії в дорослих і дітей та інших захворювань;
  • створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації дієвих лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів;
  • забезпечити заходи контролю за обігом таких засобів з метою запобігання вживання їх не за медичним призначенням,
  • встановити вимоги та визначити особливості контрольованого обігу сортів рослин роду коноплі (Cannabis) та визначити вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати операції, пов’язані з обігом сортів рослин роду конопель (Cannabis);
  • сприяти підвищенню рівня та якості медичного обслуговування населення шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров’я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів та методів лікування, зокрема, у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні та знеболенні.

Законопроєкт для громадського обговорення розміщений за посиланням. Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом 30 днів з дати публікації на адресу МОЗ України у письмовому або електронному вигляді.

У липні цього року Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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