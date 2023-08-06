Псевдовибори на півдні: «запекла боротьба за місця в списках» у Маріуполі, Табачник балотується від «Єдиної Росії»

Як російські окупаційні сили готуються до псевдовиборів на окупованих територіях України? Хто очолив списки партії «Єдина Росія» на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей? Як Росія буде використовувати результати псевдовиборів у своїй внутрішній і зовнішній політиці? Про це йдеться у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Пропутінська партія «Єдина Росія» сформувала список кандидатів на «вибори». Їх планують провести на окупованих територіях 8, 9 та 10 вересня цього року. Вже є 50 охочих потрапити до так званої «Херсонської обласної думи», яку замислили створити російські окупанти. Про це 2 серпня написали підконтрольні їм телеграм-канали.

Список кандидатів очолили «виконувач обов’язків губернатора» захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, «секретар Херсонського відділення» партії «Єдина Росія» Ігор Кастюкевич та «директорка» хлібозаводу в Новій Каховці Олена Дмитрук. У списку кандидатів також є вчителі, лікарі, підприємці та соціальні працівники.

Призначена Росією «голова виборчкому» Марина Захарова розповіла, що жителі окупованої частини Херсонської області зможуть голосувати на «виборах» за російським або українським паспортом, або навіть за водійським посвідченням.

«Будуть дозволені наступні документи: паспорт України в паперовому вигляді, айді-картка з додатком, айді-картка без додатка, а також будь-який інший документ, виданий уповноваженим органом України до 30 вересня 2022 року (псевдореферендуму – ред.) та уповноваженим органом РФ після 30 вересня 2022 року. Який це може бути документ? Це може бути, наприклад, водійське посвідчення», – сказала вона.

«Виконувач обов’язків губернатора» захопленої частини Херсонщини Сальдо 2 серпня, під час конференції партії «Єдиної Росії» зазначив, що вже сформувалася команда для роботи в окупаційних структурах, і «вона міцнішає».

Нова Каховка: підготовка до псевдовиборів та наступу ЗСУ

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів «Новинам Приазов’я», де на окупованих теренах триває підготовка до псевдовиборів, а де ні та чому.

«Нова Каховка та Новокаховська громади розташовані на самій лінії фронту. Тому це (підготовка до голосування – ред.) не має явного характеру. Буквально в 15 кілометрах углиб від берега Чорнянки (окупованої території на Лівобережжі – ред.) є село Сергіївка. Там хочуть відкрити школи (під виборчі дільниці – ред.) й триває відкрита агітаційна робота. А от у нас (у Новокаховській громаді – ред.) явно цього немає», – зазначив він.

За словами Коваленка, окупаційні сили ще не оголосили, де у Новій Каховці облаштують «виборчі дільниці». Він наголосив, що задля формування так званих «списків виборців» окупанти та їхні прибічники продовжують збирати інформацію про місцевих жителів і примушувати людей брати російські паспорти.

«А паспорт – це інформація. Вони поставлять у «відомості про вибори» («протоколі дільничного виборчкому» – ред.) усе те, що їм буде потрібно, бо вони розширили цю базу (даних – ред.) й можливість проведення так званих виборів, – сказав Коваленко.

Вони знову стали мінувати паркову територію, ставити залізобетонні загородження – звідтіля будуть відстрілюватися

За його словами, разом із підготовкою до псевдовиборів окупанти у Новій Каховці готуються до наступу ЗСУ.

«Коли відійшла вода (після руйнування Каховської ГЕС – ред.), вони знову стали мінувати паркову територію, рити окопи, ставити залізобетонні загородження – звідтіля вони будуть відстрілюватися», – повідомив Коваленко.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Окуповане Запоріжжя: Табачник «балотується» від «Єдиної Росії»

На окупованій частині Запорізької області також відбулася конференція «Єдиної Росії». Другого серпня там затвердили список кандидатів на так звані вибори. Цей список очолив «призначений Росією виконувач обов’язків губернатора» окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Другим номером йде «секретарка» місцевого відділення «Єдиної Росії» і «голова» окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко. Третім у списку став «голова громадського руху «Ми разом з Росією» Володимир Рогов. Загалом до списку «Єдиної Росії» на псевдовибори до підконтрольного Кремлю представницького органу окупованої частини Запорізької області увійшли 60 осіб.

Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєєв розказав «Новинам Приазов’я», що в підготовці до незаконних виборів беруть участь «виборчі комісії», які працювали під час нелегального й невизнаного у світі так званого референдуму 2022 року.

«Єдина Росія» рекламує свої партійні проєкти. Пофарбували якісь лавочки – вийшов сюжет про це

«Агітація вже проводиться, вона може мати дещо прихований характер. Здебільшого цим займається «Єдина Росія». Вони рекламують свої партійні проєкти, показують діяльність своїх кандидатів. Прив’язуються до невеличких бюджетних заходів із благоустрою. Наприклад, пофарбували якісь лавочки – вийшов сюжет про це», – говорить депутат.

У населених пунктах, наближених до лінії фронту, окупанти запланували дострокове «виїзне голосування». Воно має відбутися 31 серпня.

«Члени «виборчої комісії» будуть разом з автоматниками ходити по домівках і наполегливо пропонувати взяти участь у голосуванні. Абсолютно всі місцеві, які проживають біля лінії зіткнення, розуміють, що це – примусове голосування. Бо якщо ти відмовишся голосувати або проголосуєш не так, як вони (окупанти – ред.) хочуть, то потрапиш під кампанію депортації українців з тимчасово окупованих територій. Такий буде шалений тиск, і наші жителі цим дуже стурбовані», – зазначив Тімофєєв.

Від партії «Єдина Росія» висувається Дмитро Табачник. Він намагатиметься отримати керівну посаду в «законодавчих зборах» тимчасово окупованої частини Запорізької області

На місця у виборних окупаційних органах влади претендують жителі Росії, окупованого Криму, а також місцеві, додає він. За його словами, серед приїжджих кандидатів – ті, хто відкрив бізнес на окупованій території, перебуває там у відрядженні або обіймає адміністративну посаду. Утім, є й колишні українські можновладці.

«Від партії «Єдина Росія» висувається Дмитро Табачник, який свого часу був палким прихильником Віктора Януковича, робив усе можливе для того, щоб придушити українське студентство. Зараз він радник «виконувача обов’язків губернатора» Запорізької області й намагатиметься отримати керівну посаду в «законодавчих зборах» тимчасово окупованої частини Запорізької області», – повідомив депутат облради.

За інформацією Тімофєєва, колишні депутати від ОПЗЖ та «Опоблоку», які залишилися в окупації й перейшли на бік Росії, розбіглися по різних партіях. У такий спосіб вони зображують штучну конкуренцію.

Це – штучний розподіл кандидатів. Уже визначений результат – абсолютно всі знають, хто буде «депутатом»

«Вони були в одній партії, товаришували, були партнерами у бізнесі – зараз ми бачимо, що один партнер – у партії Жириновського («ЛДПР» – ред.), а інший партнер – у КПРФ. Це – штучний розподіл кандидатів, штучне фарбування у партійні кольори. Уже визначений результат – абсолютно всі знають, хто буде «депутатом», – зробив висновки Тімофєєв.

Маріуполь: «запекла боротьба за місця в списках «Єдиної Росії»

Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко у коментарі «Новинам Приазов’я» сказав, що в Маріуполі вдосталь охочих потрапити до окупаційних органів влади.

Це можливість накласти свою лапку на якийсь бізнес. Тому в Маріуполі зараз точиться запекла боротьба за місця у партійних списках «Єдиної Росії»

«Вибори для них – це можливість соціального ліфта. Вони бачать у цьому можливість накласти свою лапку на якийсь бізнес. Тому в Маріуполі зараз точиться запекла боротьба за місця у партійних списках. Усі розуміють, що «Єдина Росія», яка є партією Путіна, повинна перемогти й, звичайно, отримає більшість в окупованій «міській раді» міста», – зазначає він.

На думку Осиченка, в інтересах окупантів та їхніх прихильників у Маріуполі отримати чималі гроші з бюджету та фондів Росії. Для цього вони нібито штучно завищують чисельність містян.

«За моїми даними, маріупольців зараз близько 130 тисяч, а для них (окупантів – ред.) це замало. Тож вони вже більш як місяць просувають тезу, що маріупольців близько 280 тисяч. Маніпулюючи цифрами, вони мають дві мети. Перша ціль – підтасувати результати псевдовиборів. А друга ціль – отримати з бюджету Росії дотацій на 280 тисяч людей. Ці бюджетники «розпилюють» та привласнюють гроші», – припустив медійник.

«Псевдовибори – демонстрація свавілля та сили»

Політичний експерт Олександр Клюжев зазначає, що в Росії є зовнішньополітичний та внутрішньополітичний мотиви для проведення псевдовиборів на окупованих територіях України.

«Проведення так званих місцевих виборів стане черговою цеглинкою в стратегії обґрунтування, чому не можна звільнити ці українські території та вивести звідти збройні сили Росії. Це викривлена російська зовнішньополітична стратегія, яка базується на свавіллі, на силі, а не на міжнародному праві», – сказав він.

Крім того, російська влада демонструє своїм громадянам невідступність від намірів окупувати Україну.

Факт проведення псевдовиборів – це сигнал російській спільноті, що Путін не відмовляється від своїх планів

«Через так звані вибори російському електорату показується, що Росія не збирається залишати ці території. Сам факт проведення псевдовиборів – це сигнал російській спільноті, в тому числі радикально налаштованій, що Володимир Путін не відмовляється від своїх планів», – розмірковує політичний експерт.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей у вересні 2022 року, втім, Москва контролює лише частину цих територій. Україна та країни Заходу заздалегідь оголосили, що за жодних обставин не визнають анексії. Організовані Росією так звані вибори на окупованих територіях теж є незаконними.