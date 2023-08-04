«Підготовка до депортації». Для чого окупанти заохочують жителів півдня доносити одне на одного?

Навіщо російські силовики посилюють систему доносів на окупованій частині Херсонщини і чим це загрожує місцевому населенню? Які ще методи застосовують російські спецслужби, щоб виявляти нелояльних до себе жителів? Чи відрізняється робота російських силовиків на окупованих територіях і в самій Росії? Про все це – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Російські окупаційні сили розширюють мережу своїх інформаторів на окупованій частині Херсонщині. Про це 29 липня повідомив Центр національного спротиву. Там зазначили, що російські війська й окупаційні адміністрації намагаються залучити велику кількість лояльних до них місцевих жителів для виявлення громадян, які мають тверду проукраїнську позицію або надають підтримку Силам оборони України. Зокрема, російські спецслужби запровадили систему збору інформації за допомогою «доносів» та «інформування про підозрілі дії чи висловлювання». Отриману інформацію силовики надалі використовують для адміністративно-силового тиску в регіоні.

Крім того, в окупованому Генічеську на Херсонщині російські військові посилили репресії проти місцевих жителів. Про це 11 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Потрапити «на підвал» тепер стало в рази легше, попередили у відомстві.

Місцеві жителі, які співпрацюють з російською окупаційною владою, аби вислужитися, постійно зводять наклепи на громадян, у яких потім проводять безпідставні перевірки, повідомляють у Генштабі. Також російські військові погрожують депортувати місцевих жителів до Сибіру та конфіскувати їхнє майно у разі відсутності російського паспорта.

Раніше, 16 червня, Генеральний штаб також повідомляв про те, що на окупованій частині Херсонщини російські військові продовжують викрадати проукраїнськи налаштованих жителів, а також облаштовують нові катівні. За інформацією українських військових, одну з таких катівень російські окупанти облаштували в загальноосвітній школі у Великих Копанях. У спортзалі навчального закладу підрозділи ФСБ Росії проводять допити. Ув’язнених тримають у жорстких, нелюдських умовах і катують, заявили в Генштабі.

«Збирають доноси для подальшої депортації людей»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів «Новинам Приазов’я», з якою метою російські силовики заохочують жителів окупованої Херсонщини доносити одне на одного.

Окупанти називають час депортації – новий рік

«Метою збирання доносів є виявлення тих людей, хто категорично відмовляється отримувати російський паспорт, щоб у майбутньому їх депортувати. Окупанти називають час депортації – новий рік», – сказав він.

Хлань розповів, як саме російські спецслужби «обробляють» доноси місцевих жителів напередодні важливої для окупантів дати – Єдиного дня голосування. 10 вересня в Росії мають відбутися регіональні вибори, які всупереч міжнародним нормам спробують провести й на окупованих українських територіях.

Якщо найближчим часом не отримаєте російського паспорта – ми вас депортуємо

«За цими доносами окупанти приходять до людей або викликають їх до своїх фейкових правоохоронних органів і просто ставлять перед фактом: «Якщо найближчим часом не отримаєте російського паспорта – ми вас депортуємо», – описує ситуацію депутат.

За його словами, під час цих заходів окупанти вишукують місцевих жителів, яких можна було б звинуватити в участі в русі опору.

«Ця система доносів працює ще й для того, щоб затримувати людей з проукраїнською позицією, звинувачувати їх у партизанському русі. Придумують якусь акцію партизанів і під ту акцію заарештовують людей», – говорить він.

«Співробітники ФСБ пишуть доноси та вдають таємних свідків»

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповідає, що на початку окупації півострова на неї писали доноси колеги з Кримського гуманітарного університету. Вони називали правницю «агенткою США».

Співробітники ФСБ самі пишуть донос, що людина начебто співпрацює із СБУ або з Міноборони України

Знаючись на кейсах кримчан, Скрипник розказує, як влаштована система фальсифікацій кримінальних справ, що створена російськими силовиками. Передусім йдеться про дії ФСБ та Центру «Е» – структури для боротьби з екстремізмом при МВС Росії.

«Співробітники ФСБ, наприклад, самі пишуть донос про те, що людина начебто співпрацює із СБУ або з Міноборони України. На підставі цього проводять обшук. Потім, коли адвокат намагається розібратися, з чого почалася ця справа, виявляється, що цей донос насправді написаний ФСБшником», – каже вона.

За словами правозахисниці, під час слідства та суду проти обмовлених людей виступають «таємні свідки». За досвідом Скрипник, це – знов ті ж самі співробітники ФСБ.

«Ви (обвинувачений чи його адвокат – ред.) не можете побачити таємного свідка, ви не можете поставити йому запитання. Але, по суті, на його свідченнях і доносах базується вся кримінальна справа. Плюс сфабрикована експертиза, яка робиться установами, афілійованими з ФСБ», – наголошує Скрипник.

Силовики вигадують, як змушувати людей писати доноси. Це – аргумент на користь того, що масово люди не пишуть доносів

2016 року російська влада запровадила кримінальну відповідальність за «неповідомлення про злочин». За цією статтею людина може бути засуджена за те, що не повідомила силовиків про підготовку злочину чи його факт. Скрипник каже, що окупанти використовують цю статтю для тиску на людей та примусу їх до співпраці.

«Силовики вигадують інструменти, як змушувати людей писати ці доноси. А якщо не виходить, то пишуть самі. Для мене це – аргумент на користь того, що все ж таки масово люди не пишуть доносів», – резюмує голова Кримської правозахисної групи.

Як шукають «диверсантів, розвідників та інформаторів» на окупованих теренах?

Військовий експерт, колишній співробітник Головного управління СБУ Іван Ступак вважає, що підрозділи російських спецслужб на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей створювалися «в аварійному режимі». У Криму, навпаки, за дев’ять років окупації вони заснували потужну розгалужену мережу інформаторів, додає він.

«Якщо ранжувати, то за серйозністю силового забезпечення, контррозвідувального забезпечення на першому місці – Крим, на другому місці – Донецьк та Луганськ і на третьому – Херсонська та Запорізька області, де росіяни змогли окопатися й виловлюють наших громадян», – висловився експерт.

На думку Ступака, інформатори російських спецслужб на окупованих частинах Херсонщини та Запорізької області зосереджені в закладах освіти та органах «місцевої влади».

«Там спостерігають за людьми: хто приходить, що говорить, які настрої, чи є українська символіка», – розповідає він.

Ступак описує, як відбуваються облави на нових окупованих теренах.

«Коли шукають українських диверсантів, розвідників, контррозвідників або людей, які на них працюють, умовно, в Херсонській області, оточують село. Ставлять дві-три машини на в’їзді в село, дві-три машини на виїзді із села, за периметром і починають обходи: хата за хатою, будинок за будинком, сарай за сараєм. Відкривають колодязі, шукають сліди сирої землі: «А, сира земля. Що там? Ви там щось закопали». – У людей перевіряють документи: «Немає документів – є татуювання? Зрозуміло – в автозак. От так вони все село фільтрують», – каже колишній співробітник СБУ.

Провокатор розказує: «Нумо за Україну, нумо підірвемо кого-небудь». І людина погоджується. Все, на неї вже йде донос

Ступак попереджає жителів окупованого півдня про можливі провокації та «підстави» російських спецслужб.

«Може бути провокатор, який розказує: «Нумо за Україну, нумо підірвемо кого-небудь». І людина погоджується, каже: «Звісно, нумо підірвемо» – і все, на неї вже йде донос, що така-то людина ініціювала підрив. ФСБ працює – людину закривають», – пояснює він.

«Не можна створювати умов, за яких люди стають катами»

За словами російського опозиційного політика Геннадія Гудкова, на окупованих територіях Кремль використовує ті самі методи тиску на населення, що й в самій Росії. Про це полковник ФСБ у відставці розповів у інтерв’ю «Новинам Приазов’я».

Не можна створювати умов, за яких люди стають катами та мерзотниками

«Доноси – це супутні явища встановлення режиму. Що жорстокіший режим, то жорстокіший метод він застосовує, то більше людей із ним погоджується працювати, щоб убезпечити себе. Тому не можна створювати умов, за яких люди стають катами та мерзотниками. Те, що путінським режимом створені умови саме для цього, як то кажуть, і до ворожки не ходи», – висловив думку політик.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це «спеціальною операцію».