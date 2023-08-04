Кремль фінансував німецьку ультраправу AfD і використовував її, щоб зупинити допомогу Україні – розслідування

Кремль фінансував німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD), йдеться в розслідуванні видань The Insider і Spiegel.

Видання вивчили зламане листування прокремлівського пропагандиста Володимира Сергієнка: з нього випливає, що той виступав посередником між Кремлем і представниками AfD, які «отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи і навіть подавали на власний уряд до суду».

Сергієнко живе у Німеччині і має громадянство цієї країни, а також, як стверджується у розслідуванні, і громадянство Росії. Він називає себе політологом і часто бере участь у пропагандистських російських ток-шоу.

За даними журналістів, Москва фінансувала AfD через Сергієнка, який возив із Росії готівку особисто або через підконтрольну йому некомерційну організацію. Зокрема, російська влада, як мовиться в розслідуванні, спонсорувала подання німецькими депутатами судового позову з метою зупинити військову допомогу Берліна Україні. У листуванні Сергієнка з куратором на ім’я Олексій докладно обговорюється кошторис цього заходу, йдеться про десятки тисяч євро. 5 липня парламентська фракція AfD справді подала подібний позов до Федерального конституційного суду.

Також, як стверджується, Сергієнко погоджував із куратором тексти виступів, які потім публікувалися від імені німецьких ультраправих законодавців. Вони були засновані на проросійському наративі.

Як зазначається у розслідуванні, якщо російське фінансування діяльності буде доведене, кільком депутатам Бундестагу від AfD може загрожувати кримінальне переслідування. У самій AfD публікацію поки що не коментували.

За останніми опитуваннями, «Альтернатива для Німеччини», яка критикує владу країни з правопопулістських позицій і виступає, зокрема, проти надання допомоги Україні, вийшла на друге місце за популярністю серед німецьких політичних партій.