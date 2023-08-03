Набрали чинності нові санкції ЄС проти Білорусі за підтримку Росії у війні проти України

Євросоюз опублікував рішення про нові санкції, якими ввів додаткову заборону «на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній та космічній промисловості». Таким чином санкції проти Білорусі приведені у відповідність до обмежувальних заходів, запроваджених проти Росії.
26 липня Комітет постійних представників Євросоюзу погодив запровадження нових санкцій проти Мінська «через ситуацію в країні та причетність Білорусі до російської агресії проти України».
Зокрема, рішення Ради Європейського Союзу передбачає такі заходи:
- Заборона продажу, постачання, передачі або експорту в Білорусь вогнепальної зброї, її частин і необхідних комплектуючих, а також боєприпасів до неї.
- Заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Білорусі товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному зміцненню Білорусі або розвитку її оборонного потенціалу та гарантуванню безпеки.
- Заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Білорусі певних типів напівпровідникових приладів, інтегральних схем, камер та оптичних компонентів, інших електричних/магнітних компонентів та електронних пристроїв.
- Заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Білорусі товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній або космічній промисловості, включаючи авіаційні двигуни та їх частини.
- У рішенні також описана номенклатура забороненої до експорту електроніки. Мова йде про ті її види, які сприяють розвитку оборонного потенціалу та гарантують безпеку Білорусі, а також про ті види електроніки, які Росія використовує для війни проти України, які сприяють розвитку оборонного потенціалу та виробництва зброї в Росії.
Рішення ЄС не передбачає пом’якшення санкцій щодо експорту білоруських добрив. Низка країн ЄС прагнули цього пом’якшення.
Раніше ЄС запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, востаннє – понад рік тому, у червні 2022-го.
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