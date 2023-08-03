Набрали чинності нові санкції ЄС проти Білорусі за підтримку Росії у війні проти України

Євросоюз опублікував рішення про нові санкції, якими ввів додаткову заборону «на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній та космічній промисловості». Таким чином санкції проти Білорусі приведені у відповідність до обмежувальних заходів, запроваджених проти Росії.

26 липня Комітет постійних представників Євросоюзу погодив запровадження нових санкцій проти Мінська «через ситуацію в країні та причетність Білорусі до російської агресії проти України».

Зокрема, рішення Ради Європейського Союзу передбачає такі заходи:

Заборона продажу, постачання, передачі або експорту в Білорусь вогнепальної зброї, її частин і необхідних комплектуючих, а також боєприпасів до неї.

Заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Білорусі товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному зміцненню Білорусі або розвитку її оборонного потенціалу та гарантуванню безпеки.

Заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Білорусі певних типів напівпровідникових приладів, інтегральних схем, камер та оптичних компонентів, інших електричних/магнітних компонентів та електронних пристроїв.

Заборона на продаж, постачання, передачу або експорт до Білорусі товарів і технологій, придатних для використання в авіаційній або космічній промисловості, включаючи авіаційні двигуни та їх частини.

У рішенні також описана номенклатура забороненої до експорту електроніки. Мова йде про ті її види, які сприяють розвитку оборонного потенціалу та гарантують безпеку Білорусі, а також про ті види електроніки, які Росія використовує для війни проти України, які сприяють розвитку оборонного потенціалу та виробництва зброї в Росії.

Рішення ЄС не передбачає пом’якшення санкцій щодо експорту білоруських добрив. Низка країн ЄС прагнули цього пом’якшення.

Раніше ЄС запровадив шість пакетів санкцій проти Білорусі, востаннє – понад рік тому, у червні 2022-го.