Інститут нацпам’яті пропонує перейменувати понад 180 населених пунктів в рамках дерусифікації

Український інститут національної памʼяті (УІНП) пропонує перейменувати 183 населених пунктів – про це йдеться в повідомленні 3 серпня.

Топоніми, які містять ознаки «російської імперської політики» пропонують змінити на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

При цьому, як зазначає Інститут, до списку не увійшли населені пункти, розташовані на окупованій території України.

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«Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону», – йдеться в повідомленні.

Установа вказує на те, що місцева влада має надати Верховній Раді пропозиції назв для перейменування до 27 січня 2024 року.

Закон про деколонізацію топонімії передбачає перейменування населених пунктів, названих на честь:

посадовців, причетних до російської імперської політики, в тому числі у радянський час, або ж підтримували її, закликали до русифікації чи українофобії

подій, повʼязаних із утіленням російської імперської політики

назв російських міст та інших географічних, історичних та культурних обʼєктів Росії

Закон передбачає винятки, зокрема, найменувань на честь людей, які працювали в російських державних утвореннях, але «захищали політичні, економічні, культурні права Українського народу» (виняток не поширюється на працівників радянських органів держбезпеки).

Іншими винятками є назви на честь російських міст чи об’єктів, пов’язаних із захистом українського народу та культурою інших поневолених Росією народів, а також співзвучні назви.

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«Наприклад, не всі Катеринівки чи Миколаївки потрібно перейменовувати, а лише ті, які названі на честь російських царів, якщо це підтверджується історичними джерелами», – зазначають в Інституті.

Триває створення експертної комісії при Українському інституті національної памʼяті, яка надаватиме фахові висновки з питань, які виникатимуть в ході деколонізації.

Київрада 18 травня перейменувала у рамках дерусифікації 26 міських об’єктів, в тому числі кілька станцій метро.