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«Батьківщина-мати» без серпа та молота: у Києві розпочали демонтаж герба СРСР із монумента (фоторепортаж)

30 липня у Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу «Батьківщина-мати». Планується, що до Дня Незалежності України замість герба СРСР із зіркою, серпом і молотом на скульптурі вже буде український Тризуб. Про це повідомило Міністерство культури України. Таке рішення підтримали 85% українців, які раніше голосували у застосунку «Дія». Загалом в опитуванні взяли участь більш ніж 770 тисяч людей. Крім того, директор Національного музею Юрій Савчук заявив про плани зміни назви монументу на «Україна-мати». Він сподівається, що остаточне рішення про перейменування буде ухвалено також до Дня Незалежності України.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою у Європі. Вага елементу герба, який демонтували в перший день – 120 кілограмів Як розпочався демонтаж емблеми – дивіться у репортажі.

Висота скульптури &laquo;Батьківщина-мати&raquo; &ndash; 62 метри. Монумент вважається найвищим у Європі
1 Висота скульптури «Батьківщина-мати» – 62 метри. Монумент вважається найвищим у Європі
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Момент зняття елементу радянського герба зі щита &laquo;Батьківщини-матері&raquo;
3 Момент зняття елементу радянського герба зі щита «Батьківщини-матері»
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Вага демонтованого елементу &ndash; 120 кг. Вся споруда важить 450 тонн
5 Вага демонтованого елементу – 120 кг. Вся споруда важить 450 тонн
Вага герба, який почали демонтувати &ndash; 13 тонн. На його місці мають встановити український Тризуб
6 Вага герба, який почали демонтувати – 13 тонн. На його місці мають встановити український Тризуб
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Перший демонтований елемент на землі
8 Перший демонтований елемент на землі
За словами будівельників, які займаються роботами, демонтаж проводити складніше, ніж монтаж
9 За словами будівельників, які займаються роботами, демонтаж проводити складніше, ніж монтаж
Монтажники-висотники, які приймали участь у демонтажі першого елемента герба
10 Монтажники-висотники, які приймали участь у демонтажі першого елемента герба
&laquo;Це історична подія&raquo;, &ndash; каже монтажник-висотник Валерій Музика
11 «Це історична подія», – каже монтажник-висотник Валерій Музика
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Монтажники-висотники&nbsp;&nbsp;Валентин і Олег, які браали безпосередню участь у демонтажі першого елемента герба
15 Монтажники-висотники  Валентин і Олег, які браали безпосередню участь у демонтажі першого елемента герба
У понеділок, 31 липня, демонтаж планують продовжити
16 У понеділок, 31 липня, демонтаж планують продовжити
Коли всі елементи знімуть, герб зберуть і передадуть до Національного музею історії України у Другій світовій війні
17 Коли всі елементи знімуть, герб зберуть і передадуть до Національного музею історії України у Другій світовій війні
Герб вже без елементу
18 Герб вже без елементу
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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