30 липня у Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу «Батьківщина-мати». Планується, що до Дня Незалежності України замість герба СРСР із зіркою, серпом і молотом на скульптурі вже буде український Тризуб. Про це повідомило Міністерство культури України. Таке рішення підтримали 85% українців, які раніше голосували у застосунку «Дія». Загалом в опитуванні взяли участь більш ніж 770 тисяч людей. Крім того, директор Національного музею Юрій Савчук заявив про плани зміни назви монументу на «Україна-мати». Він сподівається, що остаточне рішення про перейменування буде ухвалено також до Дня Незалежності України.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою у Європі. Вага елементу герба, який демонтували в перший день – 120 кілограмів Як розпочався демонтаж емблеми – дивіться у репортажі.