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У Києві на монументі «Батьківщина-мати» встановили тризуб – відео

На щиті монумента «Батьківщина-мати», який мають перейменувати на «Україна-мати», вже встановили тризуб замість радянського герба. Київ, 6 серпня 2023 року

У неділю вранці, 6 серпня, на щит монумента «Батьківщина-мати» встановили тризуб замість демонтованого раніше радянського герба, повідомив колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

«Це сталось. Український тризуб на своєму місці. Це був складний, відповідальний, історичний проєкт. Дякую всім, завдяки кому це сталось – донори, проєктанти, будівельники, скульптор, працівники Музею війни, всі, хто вболівав за ці зміни та підтримував», – написав Ткаченко.

На щиті монумента «Батьківщина-мати», який мають перейменувати на «Україна-мати», вже встановили тризуб замість радянського герба. Київ, 6 серпня 2023 року
На щиті монумента «Батьківщина-мати», який мають перейменувати на «Україна-мати», вже встановили тризуб замість радянського герба. Київ, 6 серпня 2023 року

5 серпня працівники почали встановлювати герб України на монумент «Батьківщина-мати». Того дня тризуб підняли до першого рівня – на 24 метри.

Київ, 6 серпня 2023 року
Київ, 6 серпня 2023 року

Декомунізація «Батьківщини-матері»: герб СРСР демонтовано з монументу (відео)
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Декомунізація «Батьківщини-матері»: герб СРСР демонтовано з монументу (відео)

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Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі. Його хочуть до Дня Незалежності України перейменувати на «Україна-мати».

«Батьківщина-мати» без серпа та молота: у Києві розпочали демонтаж герба СРСР із монумента (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Батьківщина-мати» без серпа та молота: у Києві розпочали демонтаж герба СРСР із монумента (фоторепортаж)

30 липня в Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу «Батьківщина-мати». Вага елементу герба, який демонтували в перший день – 120 кілограмів.

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