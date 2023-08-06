У Києві на монументі «Батьківщина-мати» встановили тризуб – відео

У неділю вранці, 6 серпня, на щит монумента «Батьківщина-мати» встановили тризуб замість демонтованого раніше радянського герба, повідомив колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

«Це сталось. Український тризуб на своєму місці. Це був складний, відповідальний, історичний проєкт. Дякую всім, завдяки кому це сталось – донори, проєктанти, будівельники, скульптор, працівники Музею війни, всі, хто вболівав за ці зміни та підтримував», – написав Ткаченко.

5 серпня працівники почали встановлювати герб України на монумент «Батьківщина-мати». Того дня тризуб підняли до першого рівня – на 24 метри.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі. Його хочуть до Дня Незалежності України перейменувати на «Україна-мати».