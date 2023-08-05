У Києві почали встановлювати тризуб на монументі «Батьківщина-мати» – відео, фото

У Києві 5 серпня працівники почали встановлювати герб України на монумент «Батьківщина-мати», передає кореспондент Радіо Свобода.

Тризуб підняли до першого рівня – на 24 метри, на сьогодні роботи завершилися.

Перед цим вдень тривала підготовка до монтажу тризуба на щиті монумента.

До Дня Незалежності України замість герба СРСР із зіркою, серпом і молотом, який демонтували 1 серпня, на скульптурі вже буде український тризуб.

Як повідомило Міністерство культури, таке рішення підтримали 85% українців, які раніше голосували у застосунку «Дія».

Загалом в опитуванні взяли участь більш ніж 770 тисяч людей. Також скульптуру хочуть перейменувати на «Україна-мати».

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі.