Із монумента «Батьківщина-мати» у Києві зняли серп і молот

Із монумента «Батьківщина-мати» у Києві у вівторок зняли радянський символ – серп і молот, які були розміщені на щиті пам’ятника. Як передає кореспондент Радіо Свобода, демонтаж радянської символіки триває.

У свою чергу, директор музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук показав у фейсбуці «останні миті демонтажу радянської символіки».

«Це момент, про який мріяли мільйони українців, покоління українців… Це момент демонтажу імперії, символу радянщини, який відкриває нам перспективу не тільки на чудові краєвиди Дніпра, а на життя в новій, вільній сім’ї європейських народів», – прокоментував демонтаж Юрій Савчук.

30 липня у Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу «Батьківщина-мати». Планується, що до Дня Незалежності України замість герба СРСР із зіркою, серпом і молотом на скульптурі вже буде український Тризуб. Як повідомило, Міністерство культури, таке рішення підтримали 85% українців, які раніше голосували у застосунку «Дія». Загалом в опитуванні взяли участь більш ніж 770 тисяч людей.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою у Європі.