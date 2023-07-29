У столиці перейменують монумент «Батьківщина-мати»

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні вирішили перейменувати столичний монумент «Батьківщина-мати», розповів директор установи Юрій Савчук в ефірі «Українського радіо».

Він також додав, що для перейменування монументу є «всі підстави».

Директор музею сподівається, що остаточне рішення про перейменування монумента на «Україна-мати» буде ухвалено до Дня незалежності України, тобто до 24 серпня.

«Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня незалежності», – зазначив він.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні прискорився процес перейменування топонімів, названих на честь діячів російської та радянської історії та культури, памʼятники їм зносять.

У березні цього року Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.