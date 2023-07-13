Держінспекція дала дозвіл на встановлення тризуба на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві

Держінспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» у Києві – радянський герб замінять на тризуб.

Як повідомляє інспекція, основні розміри та схему розташування тризуба погодило Міністерство культури та інформполітики України, замовником будівництва є музей історії України у Другій світовій війні.



«Сподіваємось на якнайшвидший початок будівельних робіт та з нетерпінням чекаємо надходження документів для прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію», – зазначають в установі.

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Монумент «Батьківщина-мати», який був споруджений у 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення та вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

У липні 2022 року в додатку «Дія» більшість українців, які взяли участь у голосуванні, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.