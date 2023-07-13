У Києві перейменували ще 14 об’єктів

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією. Наприклад, відтепер більше немає парку Пушкіна, повідомляє пресслужба міської державної адміністрації.
У Шевченківському районі перейменували:
- парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.
У Дарницькому районі:
- сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;
- вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.
У Деснянському районі:
- провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;
- вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;
- вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.
У Дніпровському районі:
- вулицю Травневу - на вулицю Качина;
- вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;
- вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.
В Оболонському районі:
- вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.
30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови переглянула і скоротила список населених пунктів, які рекомендує перейменувати, щоб привести їхні назви у відповідність до стандартів державної мови. Зокрема, з переліку, оприлюдненого 30 червня, вилучили Запоріжжя, яке раніше пропонували перейменувати в Запорожжя.
У новому переліку – десять міст, решта – села і селища в різних областях України.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ