У Києві перейменували ще 14 об’єктів

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією. Наприклад, відтепер більше немає парку Пушкіна, повідомляє пресслужба міської державної адміністрації.

У Шевченківському районі перейменували:

парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.

У Дарницькому районі:

сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;

вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.

У Деснянському районі:

провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;

вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;

вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

вулицю Травневу - на вулицю Качина;

вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;

вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.

30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови переглянула і скоротила список населених пунктів, які рекомендує перейменувати, щоб привести їхні назви у відповідність до стандартів державної мови. Зокрема, з переліку, оприлюдненого 30 червня, вилучили Запоріжжя, яке раніше пропонували перейменувати в Запорожжя.

У новому переліку – десять міст, решта – села і селища в різних областях України.