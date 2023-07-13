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У Києві перейменували ще 14 об’єктів

Проспект Степана Бандери у столиці України, який у 2003–2016 роках мав назву Московський проспект. Сучасна назва – на честь українського політичного діяча, одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією. Наприклад, відтепер більше немає парку Пушкіна, повідомляє пресслужба міської державної адміністрації.

У Шевченківському районі перейменували:

  • парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.

У Дарницькому районі:

  • сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;
  • вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.

У Деснянському районі:

  • провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;
  • вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;
  • вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

  • вулицю Травневу - на вулицю Качина;
  • вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;
  • вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

  • вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.

30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови переглянула і скоротила список населених пунктів, які рекомендує перейменувати, щоб привести їхні назви у відповідність до стандартів державної мови. Зокрема, з переліку, оприлюдненого 30 червня, вилучили Запоріжжя, яке раніше пропонували перейменувати в Запорожжя.

У новому переліку – десять міст, решта – села і селища в різних областях України.

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