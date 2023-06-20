У Києві з’явилася вулиця імені Андрія Верхогляда

Київрада дерусифікувала ще дві вулиці в Печерському та Голосіївському районах, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда – майора 72 бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу. Увічнили депутати на карті Києва і назву героїчного підрозділу «Карпатська Січ». На честь цього підрозділу перейменували вулицю Гвардійську в Голосіївському районі столиці», – написав Кличко в телеграмі.

За його даними, загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

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23 червня 2022 року стало відомо, що у бою загинув 27-річний Андрій Верхогляд – майор 72-ї бригади імені Чорних запорожців, Народний герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, представник нового покоління командирів ЗСУ, які на початок широкомасштабної війни Росії проти України вже мали великий бойовий досвід.