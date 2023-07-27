У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну і Ватутіну – фото

У Полтаві демонтували пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну і радянському генералу Миколі Ватутіну, повідомила міська рада 27 липня.

«Зранку 27 липня працівники КП «Декоративні культури» демонтували пам’ятник-бюст радянському генералу армії Миколі Ватутіну, розташований на вулиці Української Повстанської Армії, та пам’ятник-погруддя російському поету і письменнику Олександру Пушкіну, розташований у Березовому сквері. Тимчасово пам’ятники зберігатимуться на території КП «Декоративні культури», – йдеться в повідомленні.

У квітні цього року депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про демонтаж пам’ятників двом радянським генералам Олексію Зигіну і Миколі Ватутіну, а також російському поету Олександру Пушкіну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Україні прискорився процес перейменування топонімів, названих на честь діячів російської та радянської історії та культури, памʼятники їм зносять.

У березні цього року Верховна Рада України ухвалила закон, який забороняє надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.