Речник Путіна назвав російські умови припинення війни

Москва не бачить підстав для підписання найближчим часом мирної угоди з Україною, і в найближчому майбутньому продовжуватиме те, що в Росії офіційно називають «спецоперацією». Про це речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив виданню The New York Times в матеріалі «Путінська вічна війна», поширеному 6 серпня.

На запитання, чи прагне Росія захопити більше українських територій, крім чотирьох частково окупованих областей, він відповів: «Ні. Ми просто хочемо контролювати всі ті землі, які зараз записані у нашій Конституції як наші».

Після окупації українських територій у 2022 році в Конституції РФ до списку російських регіонів включили Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Жодну з цих областей Москва не контролює повністю.