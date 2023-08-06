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Ігнат пояснив, чому удари РФ по українських аеродромах не дають результатів

Ігнат пояснив, що українська авіація під час обстрілів працює за протоколом. Тому ще до атак літаки передислоковують на інші аеродроми

Удари армії РФ по українських аеродромах неефективні, бо авіація встигає передислокуватися ще до обстрілів, запевнив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Так він прокоментував обстріл аеродрому в місті Старокостянтинів у Хмельницькій області у ніч проти 6 серпня.

«Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію», – сказав речник.

Ігнат пояснив, що українська авіація під час обстрілів працює за протоколом. Тому ще до атак літаки передислоковують на інші аеродроми.

У ніч проти 6 серпня російські військові атакували Хмельницьку область – під ударом вкотре опинився аеродром у місті Старокостянтинів. За інформацією місцевої влади, більшість ракет вдалось збити силам ППО.

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