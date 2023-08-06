Росія: мер Москви каже про «спробу прориву безпілотника»

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про «спробу прориву на Москву безпілотника».

Як стверджує російський чиновник у телеграмі, ця подія нібито трапилась близько 11 години. Також він говорить про те, що дрон був знищений. Інших подробиць наразі немає.

У московському аеропорту «Внуково» вдень 6 серпня терміново ввели в дію план «Килим». Його вводять у виняткових випадках, коли у повітряному просторі фіксують невідомі чи небезпечні повітряні об’єкти.

За даними російських ЗМІ, через інцидент в аеропорту «Внуково» 11 рейсів на виліт і 15 на приліт тимчасово затримуються. Пізніше заборону на польоти зняли.

Вранці 24 липня російська влада повідомила про атаку безпілотників на Москву. Українська влада зазвичай не коментує подібні події на території Росії.

Коментуючи удар, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США «загалом» не підтримують атаки на міжнародно визнану територію Росії. Водночас вона зазначила, що війну почала Росія, і вона ж може завершити її «в будь-який момент виводом військ із України».