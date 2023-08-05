Зеленський повідомив, куди були спрямовані російські ракети під час удару 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети під час удару 5 серпня були спрямовані по «Мотор Січі» у Запоріжжі і по Хмельниччині.

«Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. «Кинджали», «Калібри». Били по «Мотор Січі» та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони», – сказав президент під час вечірнього звернення.

Зеленський зауважив, що напад стався на тлі зустрічі радників лідерів держав щодо української формули миру, яка 5 і 6 серпня проходить у Джидді (Саудівська Аравія), і куди Росію не запросили.

«Загалом там представлені 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала формулу миру. Бо міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений. Дуже важливо, що там, на полях зустрічі в Джидді, відбуваються й двосторонні перемовини з партнерами… Що більшою буде консолідація світу заради відновлення справедливого миру, то швидше буде покладено край бомбам, ракетам, якими Москва хоче підмінити норми міжнародного права», – сказав президент.

Після 18-ої години 5 серпня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск Росією ракет, зокрема «Кинджалів».

Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи. Влада без подробиць повідомила про ракетний удар по околицях міста.

Офіційних даних військових про кількість запущених і збитих ракет наразі немає.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети.

Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.