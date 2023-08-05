Представники 40 країн почали переговори в Саудівській Аравії щодо війни РФ в Україні

Високопоставлені чиновники з 40 країн, включаючи США, Китай та Індію, 5 серпня почали переговори в Саудівській Аравії, які, як сподіваються Київ і його союзники, приведуть до згоди щодо ключових принципів припинення війни Росії в Україні.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичних зусиль України, щоб здобути підтримку за межами своїх основних західних прихильників, звертаючись до країн Глобального Півдня.

Однак незрозуміло, чи спрямовані переговори на створення спільної заяви.

«Прогнозую, що розмова буде непростою, але правда на нашому боці», – заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю, оприлюдненому напередодні. Єрмак очолює делегацію України в Джидді.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що на саміті в Джидді буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру.

«Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української формули миру. Це абсолютно нормально. Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті. Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни», – сказав він.

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.