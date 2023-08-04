На саміті в Джидді розподілять відповідальність між країнами щодо окремих пунктів формули миру – ОП

На саміті в Джидді (Саудівська Аравія), в якому візьмуть участь представники понад 40 держав, буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української формули миру, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

«Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української формули миру. Це абсолютно нормально. Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті. Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни», – сказав він.

Жовква наголосив, що жоден із лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української формули миру.

«І, зверніть увагу, що зараз все менше і менше лунає так званих альтернативних пропозицій, думок щодо миру. Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цієї формулою миру, враховує раціональні побажання наших партнерів», – додав заступник голови ОП.

Раніше сьогодні МЗС Китаю підтвердило, що Пекін візьме участь у зустрічі, що пройде 5-6 серпня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «історичною перемогою» участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея в зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді. «Новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду – це суперпрорив», – сказав Кулеба в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.