Повітряні сили повідомили про запуск Росією «Кинджалів», влада Хмельниччини каже про вибухи

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуск російськими військами ракет «Кинджал» по Україні. Скільки саме ракет запустили – не уточнюється, але, судячи з повідомлень Повітряних сил, йдеться про низку ракет.

За даними ЗСУ, пуски здійснювалися із району російського Тамбова.

Повітряні сили повідомили, що ракети летять у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Крім того, йдеться про ракети у напрямку Житомира, Полтавської області, Вінниччини.

«Ракети – із Білорусі», – також повідомили Повітряні сили.

Хмельницька обласна військова адміністрація без подробиць повідомила про звуки вибухів у регіоні і закликала залишатися в укриттях.

По всій території України оголошена повітряна тривога. Раніше ЗСУ повідомили про запуск російських крилатих ракет.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи. Офіційної інформації від влади щодо цього наразі немає.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.