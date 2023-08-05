В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. ЗСУ повідомили про рух крилатих ракет

У більшості областей України (станом на 18:30 – у всіх, крім Одеської) оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує пройти в укриття.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про ракетну небезпеку, зокрема спершу заявили про рух групи крилатих ракет у напрямку Кіровоградської області, а потім – у напрямку Черкащини.

«Напрямок руху ракет може змінюватися», – додали в Повітряних силах і через кілька хвилин повідомили, що «крилаті ракети входять на Київщину».

«Ракети - на Вінниччині! Можливий напрямок – Старокостянтинів! Ракети – на Хмельниччині», – додали в ЗСУ.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи. Офіційної інформації від влади щодо цього наразі немає.

Раніше керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що станом на ранок 5 серпня Росія тримала у Чорному морі на бойовому чергуванні один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

«Ракетна загроза зберігається, але вона залишається у сталому режимі. Ворог тримає напоготові сили та засоби», – сказала Гуменюк.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.