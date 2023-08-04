Опалювальний сезон: Ігнат каже, що Росія тепер частіше атакуватиме дронами, ніж ракетами

Через брак крилатих ракет армія РФ, ймовірно, завдаватиме ударів по критичній інфраструктурі ударними дронами-камікадзе, зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Минулого року у них (РФ — ред.) були великі запаси далекобійних високоточних ракет... вони атакували цими ракетами критичну інфраструктуру, саме об'єкти паливно-енергетичного сектору були атаковані крилатими далекобійними ракетами — це «Калібр», Х-101, Х-555. Вони цей стратегічний запас використали восени та взимку минулого року. Мабуть, варто очікувати більше на атаки дронів, ніж на атаки ракет, тому що такого запасу ракет, як минулого року, у них немає» – зазначив Ігнат.

Він також підтвердив, що ракети, які Україна свого часу передала Росії «в якості оплати боргу за газ, країна-агресор наразі використовує для терористичних атак».

«Такі ракети, як Х-22 повертаються сьогодні до нас», – сказав він, додавши, що йдеться про сотні таких ракет.

Відповідаючи на запитання, яку максимальну кількість дронів одночасно може запустити армія РФ, він нагадав, що в новорічну ніч по Києву летіло 44 дрони. На думку речника, «ворог використовуватиме для ударів по Україні таку кількість, яку їм дозволятимуть потужності власного виробництва та обсяги міжнародних закупівель».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.