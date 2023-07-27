Ігнат розповів про особливості ракетної атаки російських сил по Україні

Під час російського удару по Україні 26 липня протиповітряна оборона працювала по всіх областях, а крилаті ракети повітряного базування Х-101/555 запускали одночасно з «Кинджалами», при цьому Х101/555 змінювали траєкторію польоту, щоб обійти українську протиповітряну оборону. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Ракети летіли одна за одною. І розтягнулися по усіх тих областях практично. Більше їх в центральній Україні зосередилося. Якось вони там як призупинилися. Якщо чесно, спостерігати було дивно. Протиповітряна оборона працювала вчасно фактично у всіх областях, де вони пролітали», – розповів Ігнат.

Крім того, за його словами, під час другого удару російські сили запустили одночасно крилаті ракети повітряного базування Х-101/555 і «Кинджали».

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що під час вчорашньої атаки крилаті ракети змінювали курс. За словами Юрія Ігната, крилаті ракети Х101/555 можуть кружляти у небі і запрограмовані на це спеціально.

«Така траєкторія польоту спланована навмисно, щоб уникати потенційного ураження засобами протиповітряної оборони. От на цій траєкторії їхнього польоту їх намагаються наздоганяти винищувачі, мобільні вогневі групи», – розповів Ігнат.

Повітряні сили ЗСУ 26 липня повідомили, що знищили 36 російських ракет, запущених по Україні, зокрема три «Калібри» на Вінниччині.

У ніч на 27 липня Росія знову атакувала «Калібрами» портову інфраструктуру Одещини, ракети збити не вдалося, влада повідомила про загибель однієї людини і пошкодження обладнання одного з вантажних терміналів, знищення будівлі охорони і двох автомобілів.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.