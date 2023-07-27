У Чорному морі чергують 7 кораблів РФ, зокрема носій «Калібрів» – ВМС

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 10:00 27 липня перебувають сім російських кораблів, серед них – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів, із них – три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 28 ракет», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ 26 липня повідомили, що знищили 36 російських ракет, запущених по Україні, зокрема три «Калібри» на Вінниччині.

У ніч на 27 липня Росія знову атакувала «Калібрами» портову інфраструктуру Одещини, ракети збити не вдалося, влада повідомила про загибель однієї людини і пошкодження обладнання одного з вантажних терміналів, знищення будівлі охорони і двох автомобілів.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Його заява прозвучала на тлі щільних російських атак по півдню України з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет, деякі з яких Україна просто не має змоги збивати.