Армія РФ атакувала Херсонщину, постраждав чоловік – влада

Армія РФ атакувала село Станіслав на Херсонщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Ворог гатив по житлових будинках - пошкоджено щонайменше чотири оселі», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що поранення отримав 40-річний чоловік. На місці обстрілу працюють екстрені служби.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Зокрема, напередодні поранення внаслідок обстрілів отримали дев’ятеро місцевих жителів.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.