МОЗ: російські війська повторно обстріляли лікарню в Херсоні, в якій раніше загинув лікар

Російські війська знову обстріляли лікарню Карабелеша в Херсоні, де цього тижня загинув лікар і була поранена медсестра, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 4 серпня.

У МОЗ розцінили обстріл як спростування російської тези про те, що цивільна інфраструктура потрапляє під обстріли випадково.

«Цього разу влучили у внутрішній двір. Постраждала будівля моргу. Вибито вікна та двері в приймальному відділенні», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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На момент атаки працівники і пацієнти були в укритті – попередньо без постраждалих.

Цього ж дня відбувається похорон загиблого внаслідок попереднього обстрілу 25-річного медика Дмитра Білого, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Під вий сирен вшанували памʼять молодого сміливого лікаря, який загинув у свій перший робочий день у лікарні», – прокоментував він.

Внаслідок удару по Херсону 1 серпня загинув лікар, ще п’ятеро людей, в тому числі медична сестра, отримали поранення.

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Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Зокрема, напередодні поранення внаслідок обстрілів отримали дев’ятеро місцевих жителів.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.