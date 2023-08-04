Понад 200 цивільних в Україні загинули через використання військами РФ касетних боєприпасів – ОГП

Україна має докази того, що російські війська використовують касетні боєприпаси проти цивільних, попри заперечення Кремля – про це заявляє Офіс генерального прокурора 4 серпня.

«Ворог використовує всі типи касетних снарядів, які призначені для реактивних систем залпового вогню, насамперед для «Урагану», «Смерчу» та «Торнадо-С», а також для тактичного ракетного комплексу «Точка». Удари наносяться по обʼєктах цивільної інфраструктури – житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, залізничних вокзалах», – йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, з 24 лютого правоохоронці відкрили 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

«Внаслідок задокументованих обстрілів загинула 201 цивільна особа, ще 553 отримали поранення», – додає відомство.

Офіс генпрокурора зазначає, що перший відомий випадок застосування касетних боєприпасів в ході повномасштабної російської агресії був зафіксований вже на наступний день після її початку. Тоді обстрілу зазнав дитячий садок «Сонечко» в місті Охтирка на Сумщині.

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За даними правоохоронців, касетні боєприпаси неодноразово застосовувалися по житлових масивах українських міст, що призводило до десятків загиблих і поранених мирних жителів.

Росія продовжує заперечувати обстріли українських цивільних, в тому числі касетними боєприпасами.