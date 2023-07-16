Попри інші заяви правозахисників, Путін каже, що РФ не застосовувала касетні боєприпаси

Російський президент Володимир Путін стверджує, що Росія не застосовувала касетні боєприпаси у війні проти України, попри те, що правозахисники раніше неодноразово заявляли про застосування російськими військами цього типу озброєння.



«У Російській Федерації достатній запас різного роду касетних боєприпасів, досі цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності, незважаючи на відому нестачу в певний період часу та у нас боєприпасів, але ми цього не робили. Але, звичайно, якщо вони застосовуватимуться проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії», – сказав він в інтерв’ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну.

Українська сторона наразі не коментувала цієї заяви Путіна.

Читайте також: Все про касетні боєприпаси. Чому армія Росії обстрілює ними Україну?

З перших днів повномасштабного вторгнення неодноразово повідомлялося про застосування РФ касетних боєприпасів. Зокрема, як заявляла правозахисна організація Human Rights Watch, російські війська, ймовірно, застосовували касетні боєприпаси по населених цивільними людьми районах Херсона щонайменше тричі після того, як відступили з міста у листопаді 2022 року.

Читайте також: HRW про використання Росією касетних боєприпасів: від лютого в Україні загинули щонайменше 689 цивільних

На початку липня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.

За словами президента США Джо Байдена, касетні боєприпаси повинні допомогти українським військовим «зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу».

У свою чергу, в Міноборони назвали п’ять ключових принципів, яких Україна дотримуватиметься при застосуванні касетних боєприпасів, серед них, є принцип невикористання таких боєприпасів у міських районах (містах), щоб уникнути ризиків для цивільного населення.