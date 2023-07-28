Двоє трактористів підірвалися на касетному снаряді на Миколаївщині, один із них загинув – поліція

Через підрив на снаряді в Миколаївській області загинув селянин, повідомив очільник поліції регіону Сергій Шайхет 28 липня.

За його словами, це сталося поблизу селища Лепетиха Березнегуватської громади.

«Двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. В якусь мить один із селян наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував», – заявив він.

Чоловік 48 років загинув на місці. Ще одного постраждалого госпіталізували.

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Шайхет закликав жителів області бути обережними, особливо в населених пунктах, які зазнавали російських обстрілів.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаївську область з різних видів зброї.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України. На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя.