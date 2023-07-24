У МАГАТЕ повідомили про виявлення мін на Запорізькій АЕС – це суперечить стандартам безпеки

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі.

Як повідомляється на сайті МАГАТЕ, під час огляду 23 липня експерти зафіксували кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім бар’єрами майданчика, але жодної у внутрішньому периметрі майданчика.



«МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про цю конкретну знахідку, і їй сказали, що це військове рішення», – сказав Ґроссі. – «Але наявність такої вибухівки на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції»



Протягом останніх днів і тижнів експерти МАГАТЕ проводили інспекції та регулярні обходи майданчика, не зафіксувавши важкої військової техніки. МАГАТЕ також продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі 3 і 4 блоків, які становлять «особливий інтерес».

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

«Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – зазначили у Генштабі.

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

У ГУР кажуть, що ризик теракту на Запорізькій атомній станції залишається, 19 липня українська розвідка попередила, що російські війська планують операції «під чужим прапором» на станції.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.