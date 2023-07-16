Ризик теракту на ЗАЕС залишається – ГУР

Ризик теракту на Запорізькій атомній станції залишається, доки там перебувають російські військові, сказав в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«На жаль, ці важливі об’єкти – «Кримський титан» та Запорізька станція – перебувають під окупацією. Проведено роботи з мінування об’єктів на території ЗАЕС та заводу «Титан». Ситуація поки що не змінилася і розмінування там не відбувалося. Триває політика шантажу. Говорити про те, що теракт – вирішений сценарій, ми сьогодні не будемо. Але ця загроза існує, поки на цьому та інших важливих об'єктах перебувають російські окупанти», – сказав він.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані через окупацію частини півдня України російськими військами.

Головне управління розвідки повідомило 8 липня, що останній енергоблок Запорізької атомної електростанції продовжує перебувати у стані «гарячого зупину», що становить «підвищену небезпеку».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.