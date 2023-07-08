Останній енергоблок ЗАЕС залишається у стані «гарячого зупину» – ГУР

Наразі останній енергоблок Запорізької атомної електростанції продовжує перебувати у стані «гарячого зупину», що становить «підвищену небезпеку», повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він нагадав, що ГУР оприлюднило карту мінно-вибухових загороджень, які російські окупанти розмістили на території ЗАЕС.

«З одного боку, це «привіт» усім «голубам миру», які кажуть за кордоном, що не бачать проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал для самих окупантів про те, що українці точно все бачать. Власне, рашисти вже зреагували на оприлюднення цієї інформації і терміново представники Росгвардії виїхали туди для того, щоб вносити відповідні корективи», – зазначив Юсов.

Він пояснив, що ця карта показує лише на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. За його словами, наразі вся територія станції замінована. Крім цього, є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою.

Юсов підкреслив, що процес мінування продовжується.

«Поки об’єкт знаходиться у руках окупантів небезпека зберігається. Але неймовірними зусиллями Україна, Сектор безпеки і оборони, наша дипломатія, воєнно-політичне керівництво вживає публічних і не публічних заходів для того, щоб впливати на зменшення рівня небезпеки», –зауважив представник ГУР.

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Днями очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС зменшується. Причини він відмовився називати, але заявив, що розвідка робить «певні публічні й непублічні дії в цій сфері».

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом».

Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 5 липня закликало надати додатковий доступ до окупованої Росією Запорізької АЕС, щоб «підтвердити відсутність на місці мін або вибухівки».

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Перед цим керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.