Запорізька АЕС готується перевести 4 енергоблок у стан гарячого зупину замість 5-го – МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії продовжують моніторити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє пресслужба організації 12 липня.

За повідомленням, експерти досі не виявили слідів вибухівки, але також не мали можливості обстежити дах енергоблоків.

«Станція окремо готується до переведення 4-го реакторного блоку з холодного зупину на гарячий – після чого 5-й енергоблок, який зараз перебуває в режимі гарячого зупину, буде переведено на холодний зупин для проведення профілактичних робіт, які можливі лише при холодному зупині. Інші блоки залишаються в холодному режимі», – йдеться в повідомленні.

Станція використовує пару, яку виробляє один із енергоблоків у стані гарячого зупину, для підтримки безпеки, в тому числі обробки рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах, додає МАГАТЕ.

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Водночас агентство «наполегливо закликає» ЗАЕС дослідити можливість встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, щоб перевести всі енергоблоки в стан холодної зупинки.

МАГАТЕ посилається на розпорядження українського Держатомрегулювання про обмеження роботи всіх шести енергоблоків станції до режиму холодного зупину.

Головне управління розвідки повідомило 8 липня, що останній енергоблок Запорізької атомної електростанції продовжує перебувати у стані «гарячого зупину», що становить «підвищену небезпеку».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.