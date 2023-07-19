ГУР попереджає: Росія готує на ЗАЕС операції «під чужим прапором»

Російські війська планують операції «під чужим прапором» на Запорізькій АЕС, попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Ймовірно, найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою «департамент військової контррозвідки» ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, російська спецслужба стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України».

«Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України», – додає українська розвідка.

Російські війська окупували Запорізьку атомну електростанцію 4 березня 2022 року. Відтоді українська розвідка неодноразово повідомляла про замінування російськими окупантами території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

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Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». Перед цим у «Росенергоатомі» заявили, що Україна нібито має атакувати Запорізьку АЕС в Енергодарі в ніч на середу, 5 липня.