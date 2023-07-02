У ВМС кажуть про підготовку до операції з розчищення Чорного моря від мін

Країни, які є членами НАТО, у перспективі можуть долучитися до процесу розмінування Чорного моря, повідомив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю АрміяInform.

«Але ми добре усвідомлюємо це та, звісно, готуємося до того, щоб за першої нагоди розпочати протимінну операцію з розчищення від мін Чорного моря. Для цього створили штаб, який уже сьогодні розробляє такого змісту операції. У цьому ж напрямі існують певні домовленості й з нашими партнерами, зокрема з країнами НАТО щодо долучення в перспективі до цієї роботи протимінної групи Північноатлантичного альянсу, яка на постійній основі працює у Середземному морі», – сказав Неїжпапа.

Він зауважив, що у зв’язку з руйнуванням дамби на Каховській гідроелектростанції кількість мін у Чорному морі збільшилася в рази. Тому що Росія, «побоюючись українського контрнаступу через річку Дніпро, створила цілу систему мінних загороджень, установивши на річці протидесантні, якірні, річкові міни, які, звісно, потоком води були змиті та опинилися в Чорному морі».

«Тому кількість мін, які були в морі до цієї трагічної події, з тим, що ми маємо сьогодні, дуже важко порівняти», – додав віцеадмірал.

Командувач ВМС переконаний, що «Україна завжди має бути напоготові до подальших дій, щоб якомога швидше забезпечити безпеку цивільного судноплавства, тим більше, що судноплавство є невіддільною складовою розбудови економіки держави».

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.