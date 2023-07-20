Україна вже отримала касетні боєприпаси зі США – Білий дім

Поставлені США касетні боєприпаси вже перебувають у руках України та розгортаються на лінії фронту, заявив 20 липня речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

За словами Кірбі, українці використовують ці боєприпаси «коректно та ефективно».

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На початку липня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. Це рішення викликало критику з боку неурядових організацій і збентежило кілька європейських країн.

У багатьох країнах, особливо в Європі, діє заборона на використання касетних боєприпасів. Це визначено конвенцією від 2008 року, сторонами якої не є ні США, ні Україна.

За словами президента США Джо Байдена, касетні боєприпаси повинні допомогти українським військовим «зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу».

У свою чергу, в Міноборони назвали п’ять ключових принципів, яких Україна дотримуватиметься при застосуванні касетних боєприпасів, серед них, є принцип невикористання таких боєприпасів у міських районах (містах), щоб уникнути ризиків для цивільного населення.