Влада повідомила про черговий ракетний удар РФ по Запоріжжю: гасять пожежу

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Завдано ракетний удар по околицях міста. Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання», – написав Малашко у телеграмі.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила, а наслідки руйнувань ще встановлюють.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи.

На даний час повітряну тривогу, оголошену по всій Україні близько 18-ої години, скасували.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск Росією ракет, зокрема «Кинджалів». Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.