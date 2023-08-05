У Чорне море вийшов російський фрегат, залп «Калібрів» зріс до 16 – ОК «Південь»

У Чорному морі на бойове чергування вийшов ще один російський носій крилатих ракет, повідомило оперативне командування «Південь».

«До малого ракетного корабля в Чорному морі додався споряджений фрегат. Загальна кількість «Калібрів», що може бути застосована – 16. Будьте пильні, не нехтуйте заходами безпеки до закінчення тривоги не залишайте укриттів», – йдеться в повідомленні.

На даний час повітряну тривогу, оголошену по всій Україні понад годину тому, скасували.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск Росією ракет, зокрема «Кинджалів». Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи.

Офіційних даних про наслідки ракетної атаки наразі немає.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.