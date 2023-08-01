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Політика

Нові атаки на Москву змінять хід війни?

  • Російські війська знову атакували Херсон та Харків. У Херсоні внаслідок обстрілу лікарні загинув лікар, 5 поранених. А Харків російські військові почали атакувати дронами, хоча до цього більше використовували ракети.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Тим часом у Москві знову літали безпілотники. І знову влучили в башту «Москва-сіті», в яку поцілили й попереднього разу. У цій будівлі мають офіси російські урядові установи. Тим часом видання The New York Times проаналізувало технічні параметри безпілотників і припустило: Москву могли атакувати дрони «Бобер», нещодавно такі показували відомі українські волонтери.
  • У Саудівській Аравії готуються до переговорів щодо завершення війни в Україні. У зустрічі на цих вихідних мають взяти 30 країн – представники України, США, Євросоюзу та ключових так званих нейтральних країн. Росію не запросили. Подробиці – у «Свобода Live».

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