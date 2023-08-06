Армія РФ тричі атакувала Хмельниччину: в ОВА розповіли подробиці

У ніч проти 6 серпня російські військові атакували Хмельницьку область – під ударом вкотре опинився аеродром у місті Старокостянтинів, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

За інформацією місцевої влади, більшість ракет вдалось збити силам ППО.

Також відомо, що в Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено дахи, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також вибито вікна у комунальному закладі культури, автовокзалі та приватних приміщеннях.

Крім того, через атаку спалахнула пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Постраждав працівник. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 1400 кв.м.

Із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

У Повітряних силах кажуть, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня армія РФ застосувала 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал». 12 із 14 «Калібрів» були знищені протиповітряною обороною.

У ніч на 6 серпня армія РФ продовжила атакувати ударними БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.