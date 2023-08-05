Повітряні сили повідомили про «Шахеди» над Україною

Росія ввечері 5 серпня атакувала Україну іранськими безпілотниками «Шахед», повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Про загрозу ударів дронів попередили Херсонщину, Миколаївщину, Кіровоградську і Полтавську області, а згодом і Вінниччину й Черкащину. У всіх цих областях зараз оголошена повітряна тривога.
Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про обстріл Росією України ракетами, зокрема «Кинджалами» і «Калібрами».
Влада Хмельниччини повідомила про вибухи. У Повітряних силах заявляли, що ціллю ракет може бути Старокостянтинів на Хмельниччині, який Росія атакувала і раніше.
Кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що в частині районів Запоріжжя було чутно два вибухи. Влада без подробиць повідомила про ракетний удар по околицях міста.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети під час удару 5 серпня були спрямовані по «Мотор Січі» у Запоріжжі і по Хмельниччині.
Офіційних даних військових про кількість запущених і збитих ракет наразі немає.
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